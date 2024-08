Naufrage en Sicile : la fille de Mike Lynch, 7e et dernière victime, retrouvée

"Elle était facile à aimer : sincère, dévouée, extrêmement intelligente et vraiment gentille. Je me souviendrai toujours d'elle souriante", a réagi Katya Lewis, une amie d'Hannah, dans un communiqué de la famille.

"Mike était l'esprit le plus brillant et la personne la plus attentionnée que j'aie jamais connue. Sa passion pour la vie, le savoir et tous ceux qui l'entouraient était une source d'inspiration pour tous ceux qu'il rencontrait", a réagi pour sa part un ami et collègue de longue date, Andrew Kanter, selon la même source.

Alessandro FUCARINI

"La famille Lynch est ravagée et en état de choc (...) Leur seule demande est que leur vie privée soit respectée en cette période de chagrin indicible", a déclaré un porte-parole de la famille.

Parmi les victimes figurent Jonathan Bloomer, le président du conseil d'administration de Morgan Stanley International - une branche de la banque américaine - et de l'assureur Hiscox, ainsi que son épouse Judy, et Chris Morvillo, un avocat qui a défendu Mike Lynch dans son procès aux Etats-Unis, avec son épouse Neda.