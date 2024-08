Naufrage en Sicile: les opérations de recherche continuent pour retrouver les 6 disparus

Des plongeurs spécialisés explorent mardi en Sicile l'épave du super voilier dont le naufrage la veille dans une tempête soudaine a fait un mort et six disparus, parmi lesquels son propriétaire, le magnat britannique de la tech Mike Lynch.

Douze passagers et dix membres d'équipage - en majorité britanniques - se trouvaient à bord du yacht.

Le "Bayesian", un yacht de 56 mètres de long battant pavillon britannique, a coulé dans la nuit de dimanche à lundi au large de Porticello, une ville côtière à environ 15 kilomètres à l'est de Palerme.

Des pompiers formés aux plongées en eau profonde sont arrivés de Rome et de Sardaigne lundi soir dans le but de localiser et récupérer les corps des disparus potentiellement piégés dans l'épave du bateau qui repose à environ 50 mètres de fond. Un corps a été récupéré lundi.

Selon la presse il s'agit du cuisinier de bord, de nationalité canadienne.

Mais les plongeurs n'ont pu pénétrer à l'intérieur de l'épave "en raison de la présence de mobilier qui en obstrue l'entrée", ont indiqué les pompiers sur le réseau social X.

Le voilier, qui avait jeté l'ancre à environ 700 mètres au large du port de Porticello, s'est trouvé sur la route d'une trombe marine, un phénomène de plus en plus observé en Europe ces dernières années.