Neuf soldats blessés lors d'une explosion dans un camp d'entrainement tchèque

Neuf soldats ont été blessés lundi dans une explosion survenue sur un site d'entraînement utilisé par l'armée tchèque pour former les troupes ukrainiennes, ont indiqué l'armée tchèque et un hôpital local.

L'armée tchèque forme des soldats ukrainiens dans le camp d'entraînement de Libava, à l'est d'Olomouc, dans l'est de la République tchèque. L'armée tchèque a indiqué sur X que "des munitions non spécifiées avaient explosé", sans donner plus de détails.

Deux soldats souffrant de blessures modérées ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital universitaire d'Olomouc, à quelque 200 kilomètres à l'est de Prague, a expliqué le porte-parole de l'hôpital, Adam Fritscher. "Six soldats ont été transportés par ambulances vers l'hôpital militaire d'Olomouc et un autre a été soigné sur place", a-t-il précisé à l'AFP.