"Nous sommes extrêmement déçus": la FJA réagit à la suite de l'annonce de l'accord autour du Mercosur

Interrogée par RTL info, la FJA dénonce un accord "scandaleux". "Nous savions que ça arriverait mais pas si vite...", confie Florian Poncelet, le président de la fédération. "Nous sommes extrêmement déçus. Nous savions que ce sommet en Uruguay serait le lieu et le moment de la conclusion...", ajoute Valentine Heys, du Pôle conseil de la FJA, avant de nuancer. "Mais il y a encore certains étapes à passer. Ce projet d'accord doit notamment être présenté devant le Conseil européen où les différents membres devront l'approuver ou non."

Un accord "inadapté"

Pour rappel, la FJA conteste fermement l'accord dit Mercosur, qu'elle estime "inadapté et irrespectueux des agriculteurs et des consommateurs". Le projet de traité, discuté depuis 1999, vise à supprimer la majorité des droits de douane entre l'Union européenne et le Mercosur (dont l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay font notamment partie) afin de créer un vaste marché de plus de 700 millions de consommateurs. Il s'agirait du "plus grand partenariat commercial et d'investissement jamais vu. Les deux régions en tireront profit", selon Ursula von der Leyen.

De son côté, la FJA dénonce de la "concurrence déloyale" puisque cet accord autoriserait notamment des produits déjà des produits en Europe, mais répondant à d'autres normes.

La Fédération a indiqué avoir d'ores et déjà fait "part de son mécontentement" et qu'elle continuerait à faire "entendre sa voix". Aucun calendrier d'actions n'a, à ce stade, été communiqué.