Pékin reconnaît l'évêque catholique de Tianjin, annonce le Vatican

Le gouvernement chinois a reconnu l'autorité de l'évêque catholique de Tianjin, Melchior Shi Hongzhen, nommé en 2019, a annoncé mardi le Vatican, y voyant un "fruit positif du dialogue" entre le Saint-Siège et Pékin.

Âgé de 94 ans, Mgr Shi Hongzhen, ordonné évêque en 1982, avait été nommé en 2019 évêque de Tianjin, grande ville portuaire proche de Pékin, et était considéré comme "clandestin", ayant refusé de rejoindre l'Eglise officielle.

"Cette mesure est un fruit positif du dialogue établi ces dernières années entre le Saint-Siège et le gouvernement chinois", poursuit le Vatican qui a signé en 2018 un accord avec Pékin sur la nomination des évêques.

Ce dernier, renouvelé en 2020 et 2022 et dont le contenu n'a pas été rendu public, a pour objectif de rassembler les catholiques chinois scindés entre les Eglises officielle et clandestine, tout en donnant le dernier mot au pape pour nommer les évêques.

Le diocèse de Tianjin compte environ 56.000 fidèles, répartis dans 21 paroisses.