Poutine loue la relation avec Pékin malgré l'absence d'accord sur Force de Sibérie 2

Vladimir Poutine s'est félicité jeudi, au lendemain de sa visite en Chine, d'un niveau "sans précédent" de coopération en matière énergétique avec Pékin et cela malgré l'absence d'accord concernant le gigantesque projet de gazoduc Force de Sibérie 2.

"Les relations de partenariat global et de coopération stratégique entre la Russie et la Chine ont atteint un niveau sans précédent", s'est réjoui le président russe dans un message publié sur le site du Kremlin à destination des participants d'un forum énergétique Russie-Chine à Pékin.

"Tout le monde est d'accord avec ce projet (...) C'est une question de mise en oeuvre. Je pense que nous avancerons à un bon rythme", a-t-il affirmé.

La Russie, qui a perdu le marché européen à la suite des sanctions la visant et le sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique en septembre 2022, cherche des partenariats accrus en Asie et notamment avec la Chine pour compenser son manque à gagner et la chute de sa manne énergétique.

Mais malgré une visite de Xi Jinping au Kremlin en mars et celle de Vladimir Poutine à Pékin cette semaine, aucun accord définitif n'a été signé sur Force de Sibérie 2 alors que Moscou espère lancer les travaux dès 2024.