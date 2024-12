Quelles sont les raisons du crash de l'avion au Kazakhstan? Un expert en aéronautique a son idée bien précise, il la détaille

Des experts ont évoqué la possibilité que l'appareil, qui transportait 67 personnes, ait été abattu par erreur par la défense antiaérienne russe. Les autorités russes et kazakhes ont elles mis en garde contre les "hypothèses" et les "spéculations".

L'avion, qui s'est finalement écrasé au Kazakhstan, de l'autre côté de la mer Caspienne, reliait l'Azerbaïdjan à la république russe de Tchétchénie, où des attaques de drones ukrainiens avaient été rapportées ces dernières semaines.

Pour Xavier Tytelman, expert aéronautique franco-belge, "On a de l'extérieur et de l'intérieur des preuves qu'il y a bien eu des shrapnels qui ont traversé l'avion, c'est forcément un missile de défense aérienne".

"L'analyse des débris de l'avion permet de savoir un petit peu plus sur la cause et notamment ces traces qui sont notamment sur la queue de l'appareil qui sont vraiment représentatives de ce qu'on appelle les shrapnels, c'est-à-dire que dans un missile de défense aérienne, vous avez des centaines de billes d'acier qui vont partir dans tous les sens et qui vont déchiqueter le fusage de l'avion exactement comme on le voit ici", dit-il.

"On voit que ces impacts sont sur le dessus de la queue, c'est-à-dire que le missile a explosé au-dessus. Ça ne peut pas être, par exemple, un mitraillage par une Kalashnikov qui se trouvait au sol. Certainement, les circuits hydrauliques de l'avion ont été impactés. C'est pour ça que l'avion avait du mal à être piloté sur la fin du vol. On a également d'autres éléments à l'intérieur de l'avion parce que les passagers pendant le vol, eux, ils ont filmé également ce qu'ils voyaient autour d'eux. On voit que l'avion a dépressurisé. On voit qu'il y a des trous également à l'intérieur de l'avion. On voit que même certains passagers partagent des images de leurs gilets de sauvetage qu'ils doivent mettre parce qu'ils sont au-dessus de l'eau et ces gilets de sauvetage sont troués. Donc, on a de l'extérieur et de l'intérieur des preuves qu'il y a bien eu des shrapnels qui ont traversé l'avion. C'est forcément un missile de défense aérienne", conclut-il.