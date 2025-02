Qui est Alice Weidel, la "dame de fer allemande" à la tête de l'extrême droite?

Grande, blonde, les cheveux toujours coiffés en chignon, Alice Weidel a 46 ans. Elle a été élevée dans un milieu aisé et a fait des études d'économie et de gestion. Elle a réalisé un doctorat sur l'avenir du système de rentes en Chine et est banquière. Elle a vécu en Chine et aux États-Unis, elle parle donc le mandarin et l'anglais.

D'abord membre du parti libéral démocrate, elle adhère à l'AfD en 2013 et se lance dans la campagne pour les élections fédérales en 2017. C'est un succès. Le parti entre au Bundestag et devient la troisième force politique. La première en termes d'opposition.

Qu'est-ce qui convainc ses électeurs?

Alice Weidel est perçue comme quelqu'un d'honnête. Elle va droit au but, elle parle bien et est intelligente. C'est une libérale convaincue. Au fil du temps, son discours est devenu de plus en plus dur sur l'immigration. Hostile à l'Union européenne dans sa forme actuelle, elle est pro-Russe. Son principal adversaire : l'islam.