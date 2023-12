Rail: très belle, mais très chère, la HS2 britannique sort de terre

Le viaduc de Colne Valley, en construction à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Londres, trace une courbe douce sur plusieurs lacs. Ouvrage d'art d'exception, il est l'un des plus avancés de la très ambitieuse (et très chère) ligne ferroviaire à grande vitesse HS2.

"Il y a eu énormément d'efforts pour minimiser le bruit et pour que le viaduc soit complètement intégré sur l'eau", décrit M. Altier. "Forcément comparé à un viaduc beaucoup plus basique ça augmente le coût au kilomètre."

C'est le tronçon "le plus avancé parmi l'ensemble des contrats du projet HS2", fait valoir le groupe français, qui met en avant un chantier dont l'ampleur "défie l'imagination".

D'une manière générale, la HS2, deuxième ligne à grande vitesse du pays après celle vers le tunnel sous la Manche, est un projet qui a vu très grand, dans un pays à la traîne sur ses voisins européen en la matière.

La ligne a été conçue pour faire rouler des trains plus vite et plus fréquemment qu'ailleurs (même si les ambitions initiales ont été revues à la baisse), tout en étant plus respectueuse des riverains et de l'environnement - ce qui se traduit notamment par davantage de coûteux tunnels.