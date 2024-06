Rendez-vous la semaine prochaine pour trancher les "top jobs"

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens ont terminé leur dîner informel lundi soir sans aboutir à un accord sur les "top jobs" à attribuer. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a donné rendez-vous au sommet européen de la semaine prochaine, formel celui-là. Prendre une décision avant la fin du mois est "notre devoir collectif", a souligné le Belge.

Les Vingt-sept se retrouvaient pour désigner les personnes qui endosseront les rôles de président de la Commission européenne, président du Conseil européen et Haut représentant pour les Affaires étrangères.

L'objectif n'était pas de prendre une décision ce lundi soir. Mais le président du Conseil européen l'assure: "C'est notre devoir collectif de prendre une décision avant la fin du mois."

En réalité, les leaders devront prendre deux décisions, a-t-il relevé. Une première sur les "top jobs" et une seconde sur l'agenda stratégique, cette feuille de route qui doit guider la prise de décision au cours de la prochaine législature. "Nous devons nous entendre sur la composition de l'équipe et sur le programme", a souligné Charles Michel. Ces deux volets devraient être adoptés au sommet des 27 et 28 juin.

Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne, souhaite rempiler pour un deuxième mandat. Elle est d'ailleurs la favorite pour ce poste. Une fois désignée par les chefs d'Etat, elle devra remporter le vote d'une majorité de députés du Parlement européen.