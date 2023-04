Russie: la banque publique Sberbank versera des dividendes "records"

Sberbank, première banque de Russie et dont l'Etat est le premier actionnaire, a annoncé vendredi verser des dividendes records, mesure qui, selon des observateurs, devrait profiter au budget russe plombé par les conséquences du conflit en Ukraine.

Réunis lors d'une assemblée générale, les actionnaires de la banque d'Etat ont voté pour le versement de 565 milliards de roubles (6,3 milliards d'euros au taux actuel), a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Les plus importants dividendes de l'histoire de la banque donnent au marché le signal qu'une grande entreprise se sent confiante et que l'économie s'est adaptée à la situation en cours", a assuré le ministre russe des Finances, Anton Silouanov.