Scholz juge qu'"il est temps" d'intensifier les efforts en faveur de la paix en Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé dimanche à une intensification des efforts diplomatiques pour parvenir "plus rapidement" à la paix en Ukraine, alors que la guerre avec la Russie entre dans sa troisième année.

"Je pense qu'il est temps maintenant de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir plus rapidement à la paix", a déclaré M. Scholz lors d'un entretien avec la chaîne publique ZDF, ajoutant que la Russie devrait participer au prochain sommet de paix sur la fin de la guerre.

M. Scholz est désormais sous pression en Allemagne sur le sujet.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) - parti anti-migrants, eurosceptique et pro-russe - , ainsi que le nouveau parti de gauche l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) réclament tous deux la fin des livraison d'armes à l'Ukraine et viennent d'obtenir des résultats record dans des scrutins régionaux dans l'est du pays.