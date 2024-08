Sécurité renforcée autour des bases militaires et casernes d'Allemagne

L'armée allemande a annoncé mercredi avoir renforcé les mesures de sécurité autour de ses casernes et bases militaires dans le pays contre d'éventuels intrus et sabotages. Des signes d'intrusion ont conduit, la semaine dernière, à la fermeture provisoire d'une base aérienne de l'armée allemande à Cologne.

"Les incidents de la semaine dernière ont fait l'objet d'une réponse rapide et étendue dans toute l'Allemagne, avec des contrôles renforcés, des patrouilles accrues, des inspections des systèmes de clôture et des mesures techniques de sécurité. Certaines zones ont également été fermées et des mesures de sensibilisation ont été prises", a indiqué la Bundeswehr.

Selon le magazine Der Spiegel, les casernes de la Bundeswehr ont reçu l'ordre de vérifier soigneusement les clôtures extérieures de toutes les installations pour y déceler d'éventuelles failles. En outre, les officiers doivent désormais patrouiller davantage, surtout la nuit.