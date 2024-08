Stefanos Tsitsipas ne veut plus d'un père entraîneur

Tsitsipas, qui aura 26 ans lundi, qualifie cette décision de difficile. "Je privilégie mon père en tant que père. Et uniquement en tant que père." Il remercie Apostolos pour son engagement tout au long de sa jeune carrière. "Mon père m'a élevé et m'a transmis ses connaissances et son savoir, sur et en dehors du court", a commenté Tsitsipas, au lendemain de sa défaite face au Japonais Kei Nishikori au premier tour du tournoi de Montréal. Cette victoire permet au Japonais de retrouver le top 20 mondial, une première depuis 2021.

Tsitsipas traverse lui une période assez compliquée. Fin juillet, l'ancien numéro trois mondial, encore 6e début 2024, s'était débarrassé en trois sets du Belge Zizou Bergs au premier tour du tournoi olympique de Paris. Il était ensuite tombé en quart de finale contre le futur médaillé d'or, Novak Djokovic.