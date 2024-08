Un hôtel s'effondre en Allemagne, deux morts et des clients sous les décombres

Un hôtel s'est partiellement effondré dans la nuit de mardi à mercredi près de Trèves dans l'ouest de l'Allemagne, faisant deux morts et ensevelissant plusieurs personnes que les secours évacuaient progressivement, a indiqué la police locale.

Un étage de cet hôtel situé à Kröv, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Trèves en Rhénanie-Palatinat, s'est effondré vers 23h00. Quatorze personnes séjournaient dans l'établissement au moment de l'incident. Cinq d'entre elles ont pu sortir par elles-mêmes. Une femme et un homme, tous deux originaires d'Allemagne, ont perdu la vie et plusieurs personnes gisaient encore sous les décombres mercredi matin.

La dame décédée est née en 1961, ont précisé au cours d'une conférence de presse, les services de secours du district Bernkastel-Wittlich. Les trois personnes encore coincées seraient grièvement blessées.