Une attaque de roquettes fait cinq blessés dans la région russe de Belgorod

Kiev, confronté à un assaut russe à grande échelle depuis deux ans, avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux bombardements quotidiens et à l'occupation d'une partie de son territoire par la Russie.

Deux personnes ont été blessées dans le district Belgorodski et trois dans le district de Graïvoron, dans l'ouest de la région, a précisé le gouverneur local Viatcheslav Gladkov sur sa chaîne Telegram.

"Deux personnes ont été blessées dans le district Belgorodski, ils ont reçu une aide médicale", a-t-il écrit dans la matinée.

Deux heures plus tard M. Gladkov a fait état de trois autres blessés dans le village de Golovtchino, dans le district de Graïvoron, dont deux pompiers et une femme, "touchés par des éclats d'obus" et hospitalisés.