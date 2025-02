Virage à droite avec ce pilote amateur souvent jugé hautain: qui est Friedrich Merz, futur chancelier allemand?

À 69 ans, le conservateur allemand Friedrich Merz a longtemps été brocardé comme "un homme du passé". Désormais en route pour devenir chancelier, après la victoire de son camp conservateur aux législatives allemandes, il entend bien incarner l'avenir et redonner confiance à un pays en plein doute.

La route fut longue pour cet ancien rival d’Angela Merkel, qui l'avait mis sur la touche dans le parti démocrate-chrétien CDU au début des années 2000. L'Union conservatrice, à laquelle appartient aussi le petit parti bavarois CSU, est arrivée en effet en tête des législatives anticipées avec près de 29%, devant l'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne et les sociaux-démocrates.

C'est tout sauf un triomphe, et même le deuxième pire résultat dans l'histoire du mouvement, après le point bas historique de 2021 à 24,2%. Mais il tient sa victoire. "Dès demain matin, on se met au travail!", a-t-il déclaré après l'annonce des résultats, promettant de s'employer à "former rapidement un gouvernement capable d'agir", car le "monde n'attend pas".