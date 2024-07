Zelensky qualifie de "demi-mesures" les sanctions visant la Russie aux JO-2024

Le président ukrainien a qualifié de "demi-mesures" les sanctions imposées à la Russie et au Bélarus aux Jeux Olympiques de Paris, dénonçant la présence d'athlètes russes sous bannière neutre, quand des centaines de sportifs ukrainiens sont morts depuis le début de l'invasion.

"Chaque pays du monde voit bien que les athlètes sous bannière neutre sont des athlètes de Russie et du Bélarus. Moi je pense que ces sanctions sont des demi-mesures", a déclaré Volodymyr Zelensky dans un entretien accordé à plusieurs médias français dont l'AFP.

Mais une poignée de ressortissants russes et bélarusses n'ayant jamais soutenu l'assaut russe participent à titre individuel, sous bannière neutre et sans hymne, aux Jeux.

"Trente (Russes et Bélarusses) participent. Et (la Russie) a tué 488 de nos athlètes et entraîneurs au cours de la guerre. Ils les ont juste tués", a insisté M. Zelensky.

Il s'est aussi offusqué de l'absence de sanctions contre la Corée du Nord, accusée de fournir d'énormes quantités d'obus à la Russie, mais aussi du fait que les sanctions économiques imposées par les Occidentaux à Moscou sont contournées.