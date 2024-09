Affaire Abbé Pierre: le choix de la transparence pour les associations

Ancien président d'Emmaüs France et aujourd’hui responsable d’une structure d’insertion au sein du Mouvement, Thierry Kuhn témoigne également de "beaucoup de réactions de gens qui disent : +on est fier d'appartenir à un mouvement qui a su prendre à bras le corps cette question-là et a su réagir sainement : on écoute les victimes, on les croit, on les soutient et on rend publiques ces révélations+".

Mais l'attitude des associations n'empêche pas des réactions de colère, alors que des révélations dans la presse ont fait état de témoignages déjà connus il y a plusieurs décennies.

Adrien Chaboche, délégué général d'Emmaüs international, évoque ainsi, dans une interview au journal La Vie en juillet, des faits portés à la connaissance de certains membres du Mouvement "à une période où Emmaüs, et plus largement la société française, ne disposaient pas de la même sensibilité sur ces violences".

"Je trouve que c'est un peu facile", tranche Revoii, à la tête de l'association de victimes de violences sexuelles Mouv'Enfants, au sujet d'un travail qui, selon lui, "ne va pas assez loin".

"Est-ce que c'est normal qu'une organisation qui n'a pas dénoncé des crimes et des faits de violences sexuelles (...) puisse faire justice elle-même en mandatant un cabinet privé ?", s'insurge auprès de l'AFP le militant, qui réclame que les structures se penchent sur leur responsabilité et que la justice se saisisse de l'affaire.