Alex Batty, disparu pendant 6 ans et retrouvé en France, a menti pour protéger sa maman: "Je l'aime, mais ce n'est pas une mère formidable"

Le jeune homme avait disparu lors de vacances en Espagne avec sa mère et son grand-père en 2017 et a été retrouvé mercredi dernier en pleine nuit par un chauffeur-livreur alors qu'il marchait le long d'une route près de Toulouse. Il est rentré au Royaume-Uni le 16 décembre.

Alex Batty, cet adolescent britannique disparu pendant six ans et récemment retrouvé en France, affirme avoir menti sur les détails de son évasion pour protéger sa mère et son grand-père. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview accordée au journal The Sun.

Le garçon n'était pas perdu et n'a pas passé quatre nuits à Toulouse comme il l'a déclaré à la police, mais seulement deux jours. "Je n'étais pas perdu, je savais exactement où j'allais", a-t-il affirmé lors de sa première interview depuis son retour au Royaume-Uni.

Alex, 17 ans, a voulu tromper la police sur l'endroit où se trouvaient sa mère et son grand-père parce qu'il craignait qu'ils ne soient arrêtés pour enlèvement d'enfant. "J'ai menti pour les protéger, mais je me rends compte qu'ils auraient probablement été arrêtés de toute façon", a-t-il ajouté. Pendant six ans, l'adolescent, sa mère et son grand-père ont mené une vie nomade, ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit, d'abord au Maroc puis dans les Pyrénées françaises.

L'adolescent a également raconté qu'il voulait échapper à son existence nomade pour vivre une vie meilleure. Il rêvait de devenir ingénieur en informatique, mais il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas réaliser son rêve en raison de la vie qu'il menait avec sa mère et son grand-père : "toujours en mouvement, pas d'amis, pas de vie sociale, toujours en train de travailler et non d'étudier". Pendant six ans, il n'est pas allé à l'école et n'avait qu'un seul ami de son âge. Après une dispute avec sa mère "anti-vax", il a décidé de partir. "C'est une personne formidable et je l'aime, mais ce n'est pas une mère formidable", a confié le jeune homme de 17 ans. Il a laissé un petit mot et est parti. La justice française pense que Melanie Batty se trouve en Finlande.