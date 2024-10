Au procès des viols de Mazan, Dominique Pelicot et son frère s'écharpent

Dominique Pelicot, jugé à Avignon pour avoir drogué son épouse à son insu puis l'avoir violée et fait violer par des dizaines d'hommes, pendant dix ans, et son frère Joël, venu témoigner mardi, se sont accusés mutuellement d'être des menteurs.

"Dominique était un grand manipulateur, dès l'enfance. Il avait une faculté à adapter son discours pour mieux manipuler et à mentir au fur et à mesure, on le savait", a déclaré Joël Pelicot, médecin à la retraite de 75 ans, cheveux gris, lunettes et costume anthracite, devant la cour criminelle de Vaucluse.