Bangladesh : le nouveau gouvernement veut mettre fin aux attaques contre des minorités religieuses

Après la fuite lundi de cette dernière à l'étranger, qui a mis fin à 15 ans d'un règne autocratique, de nombreuses informations ont fait état de violences contre des foyers, des temples et des entreprises de la communauté hindoue. Cette minorité religieuse, la plus importante dans ce pays d'Asie du Sud de 170 millions d'habitants en majorité musulmans, est en effet considérée comme apportant un appui indéfectible à la Ligue Awami, le parti de Mme Hasina.

"Les attaques contre des minorités religieuses en certains endroits ont été constatées avec une vive inquiétude", a affirmé dans son premier communiqué officiel le gouvernement intérimaire formé jeudi et chargé de piloter les réformes démocratiques au Bangladesh.

De plus, des fonds publics devront être consacrés au paiement des soins des personnes blessées au cours des troubles qui ont commencé début juillet et ont fait plus de 450 morts.

Le gouvernement a en outre promis qu'il ferait rouvrir le métro de la capitale Dacca d'ici la fin de la semaine.

- Purge dans les institutions -

Il a par ailleurs annoncé qu'il nommerait bientôt un nouveau gouverneur de la banque centrale, en remplacement de celui loyal à Mme Hasina.

K M ASAD

Plus tôt dans la journée, un nouveau président de la Cour suprême, Syed Refaat Ahmed, a quant à lui prêté serment au lendemain de la démission de son prédécesseur, un autre allié de la cheffe du gouvernement déchue.