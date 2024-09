Barnier se sent "l'âme et l'énergie d'un sapeur-pompier"

Michel Barnier, Premier ministre sans majorité à l'Assemblée nationale et face à un budget très contraint, a affirmé samedi se sentir "l'âme, la volonté et l'énergie d'un sapeur-pompier" au regard des "incendies" et des "embûches" sur son chemin.

"Quand je vois aussi, pour tout vous dire, les risques, les incendies, les embûches, les tremblements de terre, les trous, sans parler des pandémies (...), je me sens l'âme, la volonté, et l'énergie d'un sapeur-pompier", a déclaré le chef du gouvernement devant le 130e congrès des sapeurs-pompiers à Mâcon.