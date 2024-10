Bébé enlevé en France: "Les parents ont peut-être craint qu'on leur enlève la garde de l'enfant", précise un syndicat de police

Trois jours après l'enlèvement de Santiago par ses parents, toujours introuvables et qui ont fui en Belgique, les autorités se sont dites jeudi extrêmement "préoccupées" par la santé de ce nourrisson prématuré, qu'elles espèrent retrouver vivant.

A l'âge de 17 jours, Santiago a été enlevé lundi soir entre 23H00 et 23H30 par ses parents de 23 et 25 ans dans le service de néonatalogie de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Grand prématuré né avec huit semaines d'avance, sa vie dépend de soins médicaux constants. "Nous sommes extrêmement mobilisés et préoccupés par la santé et même la vie de Santiago, ce tout nouveau-né".