Binche s'est réveillée mardi à l'aube au son des tambours et des fifres

Mardi matin, à l'aube, au rythme des tambours et accompagné des fifres, le ramassage des Gilles, en costume traditionnel, des Marins, des Pierrots et Arlequins a débuté à Binche, alors que le "Mardi Gras" est traditionnellement la journée la plus importante et la plus populaire du Carnaval de la ville hennuyère.