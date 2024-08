Canicule en France: la vigilance orange étendue à 45 départements ce lundi

La vague de chaleur en France va largement s'étendre vers Paris et la moitié nord de la France lundi avec désormais 45 départements placés sous vigilance orange canicule par Météo-France, contre 25 dimanche.

Toute l'Ile-de-France et le Centre vont être frappés de températures anormalement élevées, avec des pics de 40°C "probablement atteints le long d'un axe Landes/Charentes", selon l'organisme météo. La vallée du Rhône, la Corse et quatre départements du Sud-Ouest restent concernés par l'alerte.



Les vagues de chaleur à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète.

Elles sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier, et les relevés français en sont une illustration: on observait avant 1989 "en moyenne une vague de chaleur tous les cinq ans", alors que "depuis 2000 elles se produisent à une fréquence annuelle", selon Météo-France.

Mais les années peuvent varier. Alors que l'été 2022 fut exceptionnel avec trois canicules très intenses, dont la première frappa en juin, l'été 2024 n'a enregistré sa première vague de chaleur que fin juillet, et elle fut relativement courte (5 jours) et moins intense que celle d'août 2023, selon les critères de l'organisme météo.



La vague de chaleur actuelle est la deuxième de l'année.