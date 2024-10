Cession du Doliprane: un accord tripartite a été trouvé

Le ministre de l'Economie Antoine Armand a assuré sur X avoir "obtenu les garanties du maintien et du développement d'Opella en France". "Nos exigences sur l'emploi, la production et l'investissement seront respectées. Pour le Doliprane et les autres médicaments essentiels au pays", a-t-il dit.

"On a atteint le plus haut niveau de garanties possible dans les discussions" avec Sanofi sur ce dossier, ont précisé les cabinets des ministres de l'Economie et de l'Industrie, alors que "l'Etat, via la banque publique d'investissement Bpifrance, sera actionnaire pour y veiller".