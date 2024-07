"C'était une jeune fille souriante, polie, agréable": la disparition de Lina touche les habitants de Saint-Blaise-la-Roche

"Hier il y avait beaucoup de fourgons, il y en avait sept il me semble, c'était l'identification criminelle donc je pense que là ils vont trouver quelque chose, enfin je l'espère en tout cas. On aimerait bien savoir la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui lui a pu lui arriver à Lina, on attend dans l'espoir de la retrouver quand même vivante", espère son ancienne collègue de travail.

Ses recherches sont sur toutes les lèvres ici : "Hier j'étais au Match, j'ai fait les courses et j'entendais des gens entre eux discuter de ça de nouveau. Je ne savais pas qu'il y avait des éléments nouveaux qui étaient arrivés. Lina est dans nos esprits, c'est vrai qu'on ne l'oublie pas. Quand je me balade dans le coin, naturellement que je passe en voiture, j'y pense. Je me dis 'qu'est-ce qui a pu arriver sur cette route?'. Moi je pense qu'il y a des dossiers qui ont été fermés, que tout n'a pas été dit et n'a pas été cherché", estime une habitante.