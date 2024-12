Cinq personnes tuées près de Dunkerque: le suspect pas connu de la police, son mobile reste flou

L'homme qui s'est rendu samedi à la gendarmerie en s'accusant de cinq meurtres commis près de Dunkerque n'était pas connu de la justice. Et son mobile reste flou au lendemain des faits.

Il "est inconnu des services de police et de l'autorité judiciaire", et "plusieurs armes à feu ont été retrouvées dans sa voiture", a indiqué dimanche la procureure de la République de Dunkerque Charlotte Huet dans un communiqué.

L'enquête a été ouverte pour "meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime" et "acquisition, détention, port et transport d'armes de catégorie A et B", des faits passibles de la réclusion à perpétuité.

Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du service interdépartemental de la police judiciaire du Nord (SIPJ 59), toujours selon le communiqué.