Crédit Agricole dépasse le géant chinois Tencent au capital d'Ubisoft

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), banque de financement et d'investissement du groupe français, détient également 11% des droits de vote de l'éditeur à l'origine des séries "Assassin's Creed" et "Rayman", est-il précisé.

À ce niveau, elle se retrouve donc devant le poids lourd du secteur Tencent, allié de la famille Guillemot, fondatrice et actionnaire principal d'Ubisoft. L'entreprise chinoise avait officialisé en 2022 une montée au capital d'Ubisoft en accord avec la famille, s'engageant à limiter sa participation directe à 9,99% jusqu'en 2030.