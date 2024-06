Cyril Hanouna se fait remonter les bretelles: sa nouvelle émission radio mise en demeure, voici pourquoi

Un traitement "largement univoque" de l'actualité électorale: Europe 1, où l'animateur controversé Cyril Hanouna présente une émission spécialement conçue pour la campagne des législatives anticipées, a reçu une mise en demeure de l'Arcom pour manque de "mesure" et d'"honnêteté".

La vedette de C8, chaîne dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a atterri le 17 juin sur la radio de l'homme d'affaires pour y présenter une quotidienne, "On marche sur la tête", de 16h à 18h, en amont des élections qui ont lieu en France le 30 juin et le 7 juillet.

La semaine dernière, deux jours après le lancement du programme, critiqué par de nombreux observateurs pour sa ligne pro-extrême droite et anti-Nouveau Front populaire, l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique française) avait rappelé à Europe 1 ses obligations en matière de "pluralisme" et d'"honnêteté".