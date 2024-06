Une "alternative à Macron" et une "opposition au RN": qu'est-ce que le Nouveau Front populaire en France?

Partager:

Les principaux partis de gauche français ont annoncé avoir formé une alliance nommée Nouveau Front populaire, suite à la victoire du Rassemblement national aux élections européennes le 9 juin dernier et à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. Cette coalition de gauche se présente comme une alternative à la politique actuelle française et se dit en opposition avec le RN. Que représente ce Nouveau Front populaire et que veut-il vraiment? Décryptage.

Au lendemain des élections européennes qui ont donné le Rassemblement national de Jordan Bardella vainqueur en France et la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, les principaux partis de gauche ont annoncé la formation d'une coalition politique nommée le "Nouveau Front populaire" (NFP) pour les prochaines élections législatives. À lire aussi Comment les Français vont-ils élire leur nouveau Premier ministre? Cette alliance regroupe notamment le Parti socialiste (PS), la France Insoumise (LFI), Europe Écologie-Les Verts (EELV), le Parti communiste français (PCF) et le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) et se présente comme une alternative à la politique de l'actuel président et en opposition avec le Rassemblement national.

Le Nouveau Front populaire vise à proposer "un programme politique de rupture" qui répond "aux urgences sociales, écologiques, démocratiques et pour la paix", comme on peut le lire dans son programme de 24 pages. Cette coalition dit aussi vouloir combattre "le projet raciste et de casse sociale de l’extrême droite" et ainsi l'empêcher d'accéder au pouvoir. À lire aussi Élections législatives en France: quel est le profil des électeurs du Rassemblement national de Jordan Bardella? Qui est le visage emblématique du NFP? À l'initiative de cette nouvelle coalition, on retrouve François Ruffin qui a lancé l'idée d'unir les forces de la gauche après la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier. Il s'agit d'un ancien député français de 48 ans, candidat sortant aux précédentes élections membre du groupe politique La France Insoumise. Mais suite à des tensions avec le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin a pris ses distances avec le parti, alors qu'il est candidat aux élections législatives dans la première circonscription de la Somme. Parmi les autres visages emblématiques de l'alliance de gauche, il y a aussi Manuel Bompard (LFI), Olivier Faure (PS), Marine Tondelier (EELV), Fabien Roussel (PCF) et Philippe Pouton (NPA). Mais le Nouveau Front populaire bénéficie également du soutien de personnalités comme François Hollande et Raphaël Glucksmann, député européen et nouveau visage populaire de la gauche en France.

Les circonscriptions réparties Les principaux partis de gauche qui composent le NFP sont parvenus à "un accord de principe" sur la répartition des circonscriptions de sorte qu'ils peuvent ensemble former une majorité à l'Assemblée nationale. Ainsi, la France Insoumise aura 229 candidatures, le Parti socialiste 175, Europe Ecologie-Les Verts 92 et le Parti communiste français 50. À lire aussi Qui est vraiment Jordan Bardella, le visage angélique de l'extrême droite française ? Comme c'était déjà le cas en 2022, au moment de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), les Insoumis présentent le plus de candidats, mais le nombre de circonscriptions réservées aux socialistes augmente fortement par rapport à ce que l'accord électoral de la Nupes avait prévu pour eux lors des dernières élections législatives. Notons cependant que cet accord-ci ne comprend pas les Outre-mer et la Corse. Un programme en 3 temps Le Nouveau Front populaire parle d'un "contrat de législature", qui prévoit notamment 150 milliards d'euros de dépenses nouvelles et où de nombreuses mesures y sont évoquées. Dans son programme de 24 pages, le NFP détaille thème par thème ses ambitions et ses priorités. Les mesures y sont en effet échelonnées dans le temps, en 3 temps.