Dans les tribunaux de la cour d'appel de Versailles, "pas de pic majeur de délinquance" liée aux JO

"Il n'y a pas une activité débordante supplémentaire liée aux Jeux olympiques (...), on est satisfait de voir qu'il n'y a pas de pic majeur de délinquance", s'est félicité le procureur général Marc Cimamonti.

Les tribunaux de Nanterre, Versailles et Pontoise n'ont pas enregistré de "pic majeur de délinquance" liée aux Jeux olympiques après dix jours de compétition, ont indiqué lundi des responsables judiciaires de la cour d'appel de Versailles à l'AFP.

"Il nous reste une semaine" de compétition, "il faut rester vigilant", a-t-il ajouté, précisant qu'il y avait eu au total 316 gardes à vue en France "liées aux JO" entre le 24 juillet et le 3 août, dont 26 sur le ressort de la cour.

Vendredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé qu'il y avait eu "200 interpellations depuis le début des Jeux olympiques" en Île-de-France. Une source policière avait fait état de "180 gardes à vue".

Plusieurs sites olympiques se trouvent dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine : Les compétitions de natation et les épreuves finales de water-polo ont lieu à la Défense Arena à Nanterre, et les compétitions d'équitation se déroulent au château de Versailles.