Chasse aux personnes transgenres par Trump : ce pays d’Europe met en garde sur les voyages aux États-Unis

"Si vous avez la mention de genre X sur votre passeport ou si vous avez changé de sexe, il est recommandé de contacter l'ambassade américaine avant le voyage pour confirmer les règles applicables", a indiqué la diplomatie danoise dans un communiqué.

Dans son discours d'investiture, Donald Trump avait affirmé que les Etats-Unis ne reconnaîtraient plus que "deux sexes, masculin et féminin" définis à la naissance, ce qui supprimerait le genre "X", pour les personnes se reconnaissant comme non binaires.