Deux hommes soupçonnés d'avoir piraté une célèbre plateforme de livraison... pour détourner deux millions d'euros

Deux hommes, soupçonnés d'avoir piraté la plateforme de livraison Uber Eats via la messagerie cryptée Telegram pour un montant évalué à plus de 2 millions d'euros, ont été interpellés mardi et mis en examen jeudi, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

L'un des mis en cause a été interpellé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et l'autre à Nanterre (Hauts-de-Seine), a ajouté la source proche du dossier.

La société américaine a évalué son préjudice à 2,4 millions d'euros, pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 26 juin 2024.

L'enquête a établi que le canal Telegram "Fast Eats" proposait deux types de services: la vente de commandes de repas à -50% et la vente de "tech", formation destinée à guider pas à pas un novice afin de lui permettre de réaliser des escroqueries lui-même.

Ces "techs" étaient vendues entre 300 et 500 euros. Selon une autre source proche du dossier, le jeune homme interpellé en Ile-de-France, né en 1996, sans casier judiciaire et sans profession, est soupçonné d'être le propriétaire du canal Telegram, d'avoir touché de l'argent et d'avoir fait disparaitre environ 200.000 euros de cryptomonnaies. "Il conteste les faits qui lui sont reprochés", a indiqué son avocat, Me Ian Knafou.