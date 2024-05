Diffamation: relaxe des six féministes poursuivies, Christophe Girard annonce faire appel

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé vendredi cinq militantes et un militant féministes, poursuivis pour diffamation et injures publiques par Christophe Girard, brocardé pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, une décision saluée par la défense comme "une victoire dans la lutte féministe et contre la pédocriminalité".

Joint par l'AFP, Christophe Girard, ex-adjoint à la culture de la maire de Paris Anne Hidalgo, a pris connaissance avec "surprise et étonnement du cynisme du jugement". Il a annoncé faire appel.