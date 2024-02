Disparition de Delphine Jubillar: la cour d'appel de Toulouse ordonne un supplément d'information

Le parquet général avait formulé une demande de supplément d'information, en raison de nouveaux éléments pouvant mériter de nouvelles investigations et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a fait droit à cette demande lors d'une brève audience à huis clos, a indiqué à l'AFP Emmanuelle Franck, l'une des trois avocates de M. Jubillar.

Selon le quotidien régional La Dépêche du Midi, ce nouvel élément est la découverte d'un échange téléphonique entre un détenu et sa mère évoquant l'affaire.

Le 21 novembre, deux juges d'instruction toulousaines ont, en effet, rendu cette ordonnance et renvoyé devant les assises Cédric Jubillar, peintre-plaquiste de 36 ans, accusé du meurtre de Delphine, une infirmière d'une clinique d'Albi âgée de 33 ans au moment de sa disparition en décembre 2020.

Celle-ci n'est "aucunement l'expression d'une carence dans l'instruction, c'est une obligation procédurale à ce stade", avait insisté M. Rastoul, ajoutant que "cela s'inscri(vait) dans la logique qui depuis le début prévaut dans ce dossier et qui consiste à vérifier toutes les pistes".

Par ailleurs, un autre homme aurait contacté la justice pour proposer un nouveau témoignage. "Si un homme dit qu'il a des révélations à faire, écoutons-le, entendons-le et nous verrons ce qu'il a à dire et si c'est utile à la manifestation de la vérité", avait déclaré à cet égard Me Jean-Baptiste Alary, l'un des trois avocats de Cédric Jubillar, lors de l'audience de la chambre d'instruction.

Perspective d'un procès ?

S'il est fait droit jeudi à la demande de supplément d'information, la défense y verra "évidemment" un point positif, a indiqué mercredi à l'AFP Me Alary.

"On soutient depuis maintenant deux ans et demi que Cédric Jubillar est mis en examen que le dossier est vide, ou à tout le moins insuffisant", a-t-il dit.

"A partir du moment où on a un dossier dans lequel des investigations sont encore utiles à la manifestation de la vérité, cela signifie que le dossier n'a pas permis en l'état de manifester la vérité", a estimé Me Alary, jugeant dès lors logique de reprendre les investigations.

Si supplément d'information il y a, c'est donc la perspective d'un procès jusqu'ici envisagé fin 2024 ou début 2025, qui s'éloignera également.

Dans cette affaire sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime, Cédric Jubillar, incarcéré depuis juin 2021, nie toute responsabilité.

Delphine Jubillar a disparu de sa maison de Cagnac-les-Mines (Tarn), où le couple vivait avec leur fille de 18 mois et leur fils de six ans, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, en plein couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19.

A l'époque, le couple était en instance de divorce. Avant la disparition, Cédric Jubillar avait tenu des propos qui avaient heurté des membres de sa famille: "Je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera... Si Delphine me quitte un jour...", selon l'acte d'accusation.