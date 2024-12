Drame à Paris: un serrurier décède après avoir été poignardé à mort par un client

Un serrurier est mort après avoir été poignardé lors d'une altercation avec un client mécontent, dans le deuxième arrondissement de Paris (centre) dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon une source policière, confirmant une information du Parisien, un différend a éclaté vers 2h rue du Caire, dans le centre de la capitale, entre un résident et un serrurier. En cause, selon les premiers éléments de l'enquête, un désaccord sur une possible surfacturation, le locataire du logement refusant de payer la prestation.