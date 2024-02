Drame sur les routes françaises: quatre jeunes filles sont décédées dans un accident impliquant deux véhicules

"Dans le premier véhicule transportant cinq jeunes filles majeures, quatre sont décédées et une cinquième a son pronostic vital engagé, et a été transportée vers l'hôpital de Lyon Sud", a dit le Service d'incendie et de secours (Sdis) de la Loire, précisant que les cinq occupantes avaient dû être désincarcérées et confirmant une information du journal local Le Pays.

Les âges des victimes n'ont pas été précisés.

"Dans le second véhicule qui transportait une famille, le père, conducteur, et les quatre enfants sont indemnes, la mère a été légèrement blessée et également transportée vers l'hôpital de Lyon Sud", a aussi précisé le Sdis.