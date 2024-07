Escrime: les cosaques du sabre en bronze

Partager:

Fabrice COFFRINI Et de six médailles: la famille de l'escrime brille, avec les frères Patrice, Boladé Apithy et Maxime Pianfetti. Les turbulents sabreurs français se sont emparés du bronze mercredi dans l'épreuve par équipes des Jeux olympiques de Paris, la première médaille dans cette arme depuis 2008. Des enfants terribles mais tendres. Survoltés, multipliant les clappings devant les 8.000 spectateurs et imitant les personnages de Dragon Ball Z, les lames bleues ont aussi affiché le visage doux des liens durs en commun dans le match pour le podium confisqué à l'Iran (45-25).

A l'embrassade entre Boladé Apithy et sa femme championne olympique Manon Apithy-Brunet, a répondu l'étreinte de Sébastien Patrice à son frère Jean-Philippe au moment de lui passer le relais pour sa première entrée. "Il m'a dit, +c'est ton moment frangin, tu le mérites, tu es là où tu devais être, donc fais ce que tu as à faire+", a raconté celui qui était remplaçant. "La seule possibilité pour que je rentre, c'était que les gars tirent comme des chefs. Ca n'a pas loupé. Ils ont fait un début de match fantastique, majestueux." "Fusionnels" les frères, se décrivant à longueur de conversations comme "le yin et le yang", entre l'agité Sébastien et le posé Jean-Philippe, habitent aujourd'hui à 300 mètres d'écart dans la même rue de Paris.

- "Je ne reverrai plus jamais ça" - "C'est magnifique, historique... le Grand Palais", a livré le vice-champion du monde 2022 Maxime Pianfetti, grand gaillard en larmes avant même l'ultime touche de Sébastien Patrice. "C'était un truc de malade. Je n'ai jamais vu ça et je pense sincèrement du plus profond de mon cœur que je ne reverrai plus jamais ça de ma vie." Sous le chant "Aux armes" dont est familier le Marseillais Sébastien Patrice, portant sous sa cuirasse un maillot de l'OM mercredi, la bande survoltée a électrisé le Grand Palais entre les bravades sur la piste et les bonds du cadet des frères Patrice. La nef bordant les Champs-Elysées a fait rayonner une création d'avant-garde de plus cet été avec ses sauts de kangourou --"tu les appelles comme tu veux"-- que le sabreur de 24 ans a empruntés aux Sud-Coréens et bien entendu décuplés.