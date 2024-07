Exaspéré par le mauvais temps, un maire normand essaie une drôle de stratégie pour faire revenir le soleil

Le maire de Coulonces, petite commune normande de l'Orne, a pris un arrêté municipal "pour que la pluie cesse", avec si possible un coup de pouce de "l'au-delà", alors que le début d'été est particulièrement maussade dans la région, a-t-il expliqué mercredi à l'AFP.

Dans un arrêté municipal signé mardi et visible sur les réseaux sociaux, "il est prescrit, que pour le 15 juillet et les mois d'août, septembre et nous déborderons sur octobre, que la pluie cesse et qu'une bise légère et un soleil éclatant la remplace".