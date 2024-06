France: des groupes de l'ultradroite dissous par le gouvernement

Trois groupes basés dans la ville de Lyon (Les Remparts, La Traboule et Top Sport Rhône) ont également été dissous mercredi en Conseil des ministres, a précisé la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot,

Le plus connu est le GUD (Groupe union défense), un syndicat étudiant d'ultradroite créé dans les années 70 et réactivé récemment.

"Nous venons de dissoudre des associations d'ultradroite, dont le GUD, et d'islamistes radicaux en Conseil des ministres", a écrit sur X, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Quant au groupe Les Remparts, il tient un "discours provoquant à la haine, la discrimination et la violence à l'encontre des étrangers", en "développant un discours axé sur la défense de la race et l'incompatibilité entre l'islam et la civilisation occidentale", selon le décret.

Le groupe contestera sa dissolution devant le Conseil d'Etat, a annoncé un porte-parole.