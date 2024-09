France: l'inflation, à 1,2% sur un an, a nettement ralenti en septembre

Cette tendance s'explique à la fois par le ralentissement de la hausse des prix des services (2,5% sur un an en septembre après 3% en août) et la diminution des prix de l'énergie (-3,3%) et des produits manufacturés (-0,3%), détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le coût des produits alimentaires (+0,5% sur un an) et du tabac (+8,7%) a quant à lui évolué au même rythme qu'au mois d'août, selon cette estimation provisoire qui devra être confirmée mi-octobre.