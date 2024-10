France: minute de silence pour Samuel Paty et Dominique Bernard le 14 octobre

Une minute de silence sera organisée dans les collèges et les lycées le 14 octobre en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard, enseignants assassinés lors de deux attaques jihadistes, a déclaré la nouvelle ministre de l'Education nationale, Anne Genetet.

"Pour les hommages consacrés à Samuel Paty et Dominique Bernard, je demanderai aux enseignants dans les collèges et lycées de faire observer une minute de silence au moment où ils le souhaiteront dans la journée du 14 octobre", a détaillé la ministre dans un entretien paru dimanche dans le Parisien. "Ils pourront également organiser s'ils le souhaitent un temps d'échange et de réflexion avec leurs élèves".

Vendredi, au cours de sa première interview sur RTL, la ministre avait annoncé "un temps de recueillement" pour le 7 octobre, jour de l'anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël, avant que le ministère ne rétropédale en précisant qu'il s'agissait d'une commémoration de la mort des enseignants tués Dominique Bernard et Samuel Paty, envisagée le lundi suivant.