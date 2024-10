Géorgie: la présidente refuse de signer la loi restreignant les droits LGBT+

Ce parti, à la rhétorique conservatrice et anti-occidentale, est accusé de mettre en danger le rapprochement de la Géorgie avec les Etats-Unis et l'Europe.

Le pays ambitionne de rejoindre l'Otan et l'UE, mais les détracteurs du Rêve Géorgien l'accusent de préférer Moscou.

Le texte interdit "la propagande des relations homosexuelles et de l'inceste" dans les établissements d'enseignement et les émissions de télévision, et restreint aussi les "rassemblements et manifestations".

Des groupes de défense des droits ont critiqué cette formulation mettant sur le même plan l'inceste et l'homosexualité.

L'Union européenne avait estimé début septembre qu'il "porte atteinte aux droits fondamentaux des Géorgiens et risque de renforcer la stigmatisation et la discrimination d'une partie de la population".