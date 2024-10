Grève autour du Doliprane: la présidente de Sanofi France "garantit la pérennité" des emplois

"On les entend et après, c'est normal qu'ils aient ces interrogations puisqu'en fait, on est au cours d'une opération qui n'est pas finalisée. Donc, en fait, le dialogue social et le processus de négociation n'a pas commencé", a déclaré Audrey Duval.

"Je garantis pour les Français du Doliprane en pharmacies" ainsi que la "pérennité des emplois et des sites" de production en France sur "plusieurs années", a-t-elle affirmé, tandis que les syndicats CFDT et CGT de Sanofi ont appelé mercredi à une grève reconductible à partir de ce jeudi.

Les syndicats craignent une "casse sociale" dans les 1.700 emplois que compte Opella sur le sol français, dont 500 sur son site de Compiègne (Oise) et 250 dans son usine de Lisieux (Calvados), entièrement dédiée au Doliprane.