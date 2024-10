Hausse "alarmante" des violences envers les médecins en 2023, selon l'Ordre

Près de 1.600 incidents et violences verbales ou physiques à l'égard des médecins ont été recensés en 2023 en France selon des chiffres publiés mardi par l'Observatoire de l'ordre des médecins, soit une hausse "alarmante" de 27% en un an.

Plus d'un tiers de ces incidents sont liés à un "reproche relatif à une prise en charge" (38%). Suivent un "refus de prescription" (19%), une "falsification de document" (ordonnance, certificat, 12%) et un "temps d'attente jugé excessif" (10%).

Plus de la moitié de ces 1.581 cas déclarés concernent des agressions par le patient (62%), plus rarement il s'agit d'un accompagnateur (16%), selon cet observatoire.

La grande majorité des incidents sont des agressions verbales et des menaces (73%), plus rarement des vols ou tentatives de vols (8%), des agressions physiques (8%) ou du vandalisme (7%). Sur l'ensemble des cas déclarés, 6% ont occasionné une interruption de travail.

Près de 54% des incidents ont lieu en milieu urbain et en centre-ville, tandis qu'un quart (24%) ont lieu en milieu rural où la part des incidents grossit d'année en année (21% en 2022).

"Si on trouve un médecin en milieu rural, il est débordé et plus difficile à joindre, et il est plus difficile de prendre des rendez-vous", relève le Dr Avrane pour expliquer cette hausse.