"On imagine forcément le pire": les parents du petit Emile, disparu le 8 juillet dernier, s'expriment pour la première fois

Cela fait plus d'un mois et demi que le petit Emile, 2 ans et demi, a disparu dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence en France. Le 8 juillet dernier, Emile était en vacances chez ses grands-parents lorsqu'il a été vu pour la dernière fois.

"On imagine forcément le pire, mais on ne peut s’empêcher d’espérer", confie le papa d'Emile. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. Le mystère reste donc entier. "Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l’angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevés par l’espérance", glisse de son côté Marie, la maman du petit garçon.

Les parents espèrent "un miracle" de Dieu, mais font confiance "au travail des gendarmes chargés de l'enquête."

"Depuis le début, ils ont fait preuve d’un grand professionnalisme et de beaucoup d’empathie", notent-ils.