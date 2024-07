JO-2024: Macron exprime "la gratitude de la nation" aux forces de l'ordre

Yves Herman

Emmanuel Macron a félicité samedi les forces de l'ordre chargées d'assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques, saluant leur "mobilisation extraordinaire" et leur témoignant "la gratitude de la nation".

"Je tenais à vous exprimer la gratitude de la nation, ma gratitude, à vous dire que cela n'aurait pas été possible sans les investissements et tout le travail que vous avez réussi à effectuer ces dernières années et votre extraordinaire engagement et détermination", a-t-il déclaré lors d'un déplacement au centre d'information et de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation à la Préfecture de police de Paris.