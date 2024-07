JO de Paris: une campagne de santé sexuelle axée sur le plaisir et le consentement va être mise en place

Dans une étude menée par l’OMS et le groupe The Pleasure Project, il est montré que l’éducation sexuelle axée sur le plaisir est une stratégie d’intervention plus efficace que les programmes traitant d’abstinence et des risques. Les résultats de cette étude montrent qu’elle augmente l’utilisation du préservatif et améliore les connaissances et l’estime de soi.

Il faut souligner que cette décision, lors des JO, de mettre l’accent sur le plaisir lors d’un rapport sexuel revêt une importance significative. En effet, aujourd’hui, la question de la sexualité est souvent taboue. Pour prendre un exemple, aux USA en 2024, les propositions restrictives en matière d’éducation sexuelle se sont multipliées. Celles-ci visent à limiter ce qui est enseigné dans les classes, en supprimant notamment les conseils sur la contraception ou en prônant l’abstinence.

Ce n'est pas la première fois que le sujet de la sexualité est au centre des JO. Par exemple, en 1988, les organisateurs des Jeux de Séoul avaient été les premiers à distribuer des préservatifs aux sportifs, afin de les sensibiliser au Sida.